Spaanse regering roept sanitaire noodtoestand uit tot mei 2021

11 oktober Het corona-virus zet zijn opmars in Europa verder. De afgelopen dagen rapporteerden verschillende landen recordaantallen nieuwe gevallen in één dag. Vrijdag werden voor het eerst meer dan 100.000 nieuwe besmettingen op één dag geteld. De kaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC) kleurt bijgevolg steeds roder. Ze geeft aan in welke landen er de voorbije twee weken meer dan 120 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners genoteerd zijn. Daar zitten er ook tussen die in de lente redelijk buiten schot bleven. Zelfs in Duitsland, tot nu toe de beste leerling van de Europese klas, neemt de zenuwachtigheid toe.