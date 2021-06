Spaanse regering keurt gratie voor negen Catalaanse separatisten goed

"De ministerraad heeft de gratie goedgekeurd", zo liet de regering op Twitter weten. "Dit is een nieuwe stap om een einde te maken aan de 'confrontatie' in Catalonië", aldus Sanchez. Het Spaanse Hooggerechtshof veroordeelde burgeractivisten en voormalige leden van de regionale Catalaanse regering van Carles Puigdemont in 2019 tot 13 jaar gevangenisstraf voor hun aandeel in het door Madrid verboden en verguisde onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

Puigdemont

De voormalige minister-president van de regio Catalonië, de separatist Carles Puigdemont, liet eerder al weten dat gratie geen oplossing is voor de Catalaanse crisis. "Het is duidelijk dat dit geen politieke oplossing voor het politieke conflict is", zei Puigdemont vorige week op een persconferentie met de nieuwe separatistische leider van de regio, Pere Aragonès. De gewezen minister-president, die sinds 2017 in ballingschap in België leeft om aan vervolging door het Spaanse gerecht te ontsnappen, komt niet in aanmerking voor de gratie: de regering van Sanchez wil nog altijd dat hij in Spanje berecht wordt.