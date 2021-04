Spaanse privédetectives hebben handen vol met controle op telewerk

In de eerste lockdown van voorjaar 2020 steeg het percentage thuiswerkers van 5% naar 34%. De Spaanse regering moest in allerijl speciale wetgeving in het leven roepen om het ‘teletrabajar’ correct te laten verlopen. Fysiek aanwezig zijn op de werkplek kon terug in de zomermaanden, totdat de tweede coronagolf roet in het eten gooide. Sindsdien werken miljoenen Spanjaarden nog steeds van thuis uit. Of dit allemaal naar behoren verloopt, is nog maar de vraag. Feit is dat de ‘detectives privados’ amper nog tijd hebben voor normaal werk als een betrapping op overspel. Ze hebben nu de handen vol met controle op thuiswerk.