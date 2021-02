Spaanse premier veroordeelt rellen Barcelona: “Vandalisme en geweld zijn onaanvaardbaar”

"Vandalisme en geweld" zijn volgens Sánchez "onaanvaardbaar", luidde de boodschap op Twitter. Eerder had de premier al een betere bescherming van de vrijheid van meningsuiting beloofd.

Volgens Spaanse media waren zowat 4.000 mensen opgedaagd voor de vreedzame betoging. Maar tientallen gemaskerde demonstranten namen de gelegenheid te baat om op de Ramblas in hartje Barcelona een politievoertuig in brand te streken. Ook afvalcontainers en de inkom van een hotel gingen in vlammen op. De relschoppers verwoestten bankkantoren en plunderden verschillende zaken.