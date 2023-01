Spaanse premier Sánchez roept op tot vredesonderhandelingen met Poetin

Sánchez zei te denken dat het mogelijk is om terug te keren naar gesprekken tussen Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne, zoals die voor de Russische invasie van 24 februari in het zogeheten Normandië-overleg gebeurden. “Ik pleit ervoor dat de Franse en Duitse regering hierin het voortouw nemen”, zei hij tegen CNN. “De andere EU-lidstaten zullen Parijs en Berlijn bij een dergelijk initiatief steunen”, aldus de Spaanse premier.

Met zijn oproep tot vredesonderhandelingen lijkt Spanje, dat lid is van de NAVO, een andere houding aan te nemen ten aanzien van het conflict in Oekraïne dan de meeste NAVO-lidstaten. In Davos maakte NAVO-baas Jens Stoltenberg duidelijk dat Oekraïne zwaardere en modernere wapens kan verwachten, zodat het land de Russen militair het hoofd kan bieden, want “dit is een strijd voor onze waarden”, zei Stoltenberg. NAVO-lidstaten als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben Oekraïne al de levering van zwaardere wapens toegezegd.

Bedenkingen

In Davos uitte de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, juist bedenkingen bij een mogelijke levering van zware wapens van zijn land aan Oekraïne. Volgens mediaberichten overwoog Spanje in juni nog de levering van Leopard-tanks van het oudere type 2 A4, maar dat lijkt er niet meer van te komen. “Die mogelijkheid ligt momenteel niet op tafel”, zei Albares. “De houding van Spanje is om in elke fase te doen wat volgens ons het beste is om de Oekraïners te helpen hun soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen en zo snel mogelijk vrede in het land te brengen.”