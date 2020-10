Spaanse premier Sánchez behoudt het vertrouwen van het parlement

Wesp laat bestuurder zó hard schrikken dat hij met zijn auto in het water belandt

21 oktober Een wesp heeft een Nederlandse bestuurder vanmiddag zo hard aan het schrikken gebracht dat hij de macht over zijn stuur verloor. Het voorval gebeurde in een bocht op een snelweg in de buurt van Waalwijk. De man belandde met zijn wagen in het water, maar hield er enkel natte kleren aan over.