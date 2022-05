Spaanse premier en minister van Defensie slachtoffer van afluisterpraktijken

Iederéén kan slachtof­fer worden van cyberaan­val zoals Picanol: hoe kiezen hackers hun doelwit? En waarom betalen sommige bedrijven het losgeld?

Amper enkele maanden na het Zaventemse bedrijf Asco is nu ook Picanol slachtoffer van een ransomware-hack. Het is de voorbode van véél meer, want cybercriminelen laten het grote geld niet zomaar liggen. Verzekeraar Hiscox schat dat een gemiddelde cyberaanval een bedrijf 330.000 euro kost. Maar hoe moet je je beveiligen? En kan je als particulier ook slachtoffer worden? Tien vragen en antwoorden over afpersing via ransomware.

