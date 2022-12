Spaanse politievrouw schiet eigen dochters (9 en 11) dood in kazerne en pleegt daarna zelfmoord

Russische soldaat moet op televisie getuigen over hoe slecht hij is behandeld door Oekraïne, maar hij vertelt verrassen­de waarheid

Een Russische soldaat die in Oekraïense handen viel, wordt verondersteld om op de Russische staatstelevisie te vertellen over de gruwel van zijn gevangenschap. Zijn getuigenis loopt evenwel niet volgens plan, want wat hij vertelt namelijk over zijn “goede behandeling” - en dat is eigenlijk helemaal niet wat de staatstelevisie wil horen.

14 december