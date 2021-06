Spaanse politie stuit op uiterst ingenieus verstopte "houtskoolcocaïne"

De vermomde cocaïne werd van de Colombiaanse stad Barranquilla naar Spanje en Portugal verscheept door ondernemingen die aangaven containers met houtskool te importeren. Eindbestemming van de drugs was een laboratorium in het Baskenland, waar de cocaïne weer van de houtskool werd gescheiden en verder werd verdeeld en verkocht.

Heel moeilijk op te sporen

De politie nam bij een inval 862 kilo cocaïne in beslag met een waarde van rond de 30 miljoen euro. Het complex chemisch proces waarmee de cocaïne in de houtskool gecamoufleerd werd, is volgens de autoriteiten een tot nu toe ongekende methode die ook zeer moeilijk op te sporen is. Zelfs getrainde honden zijn niet in staat om de verborgen cocaïne te ontdekken.

De autoriteiten in de regio Castillo y León deden het succes van de operatie dinsdag voor de Spaanse media uit de doeken. Het was voor deze regio de grootste cocaïnevondst ooit. De bendeleider werd in het hoofdkwartier van de smokkelaars in Medina del Campo gearresteerd. Voor zover bekend zijn er in Spanje vijf aanhoudingen verricht in de zaak.