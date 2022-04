Spaanse politie rolt drugsbende op en neemt 3,5 ton cocaïne in beslag

De Spaanse politie heeft een drugsbende opgerold en 3,5 ton cocaïne in beslag genomen, volgens de media met een straatwaarde van 100 miljoen euro. De politie pakte bij verschillende invallen in de steden Algeciras, Valencia en La Rioja vier mensen op. Naast de drugs werden ook 100 eigendommen, zeven luxewagens, meerdere schepen, 27 bankrekeningen en 250.000 euro cash geld in beslag genomen. De politie sluit extra arrestaties niet uit.