Spaanse politie pakt verdachte op van brutale executie midden op straat in Molenbeek

Die speelden zich af op zondag 25 september 2016 om 21.40 uur, op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van het Weststation. Op de videobeelden van de politie is te zien hoe een scooter voor een Audi A3 gaat rijden en dan midden op een kruispunt stopt. De bestuurder van de scooter en de passagier dragen een wit masker van het literaire personage ‘Fantomas’ en zijn zwaar bewapend.

De automobilist moet dan al geweten hebben dat er iets niet klopte, want hij probeert rechtsomkeer te maken. De passagier van de scooter opent echter het vuur met een machinegeweer, waarop de wagen tot stilstand komt. De schutter stapt vervolgens af, wandelt naar de bestuurderskant van de wagen en schiet zijn slachtoffer door het hoofd met een handvuurwapen. Daarna gaan de gemaskerde mannen er op hun scooter vandoor.

Achterbank

Ver raken ze niet. Even verderop raakt de scooter betrokken bij een ongeval. De bestuurder verliest daarbij het bewustzijn. Zijn passagier carjackt daarop een wagen. Beelden tonen hoe hij zijn kompaan op de achterbank probeert te slepen. Uiteindelijk daagt nog een derde gemaskerde man op met een wagen en hij gaat er met zijn twee handlangers vandoor. Eerst rapen ze echter nog een wapen op dat achtergebleven is aan de scooter.

Volledig scherm © Federale Politie

Sindsdien waren de daders spoorloos. Drie jaar geleden verspreidde de federale politie nog een nieuwe oproep naar getuigen. Die kwam ook aan bod in het opsporingsprogramma FAROEK Live, wat leidde tot verscheidene tips. Het is niet duidelijk of die meegeholpen hebben om de verdachte in te rekenen.

Dat gebeurde afgelopen donderdag in Spanje, vlakbij Valencia. Volgens de regionale krant Levante-El Mercantil Valenciano gaat het om Nikolaos D. (50), een gevaarlijke crimineel van Albanese afkomst. Hij hield zich schuil in een huis in La Pobla de Vallbona. Nadat de Spaanse politie dat had ontdekt, gingen agenten ter plaatse met een Europees aanhoudingsbevel. Uiteindelijk werd de verdachte gearresteerd toen hij op de Avenida del Camp de Túria reed in het nabijgelegen L’Eliana.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De verdachte werd intussen overgebracht naar Madrid. Een onderzoeksrechter daar besloot dat hij in de cel blijft tot zijn uitleveringsdossier rond is. Nikolaos D. - die de Belgische nationaliteit heeft - weigert evenwel uitgeleverd te worden. Volgens juridische bronnen zouden er evenwel twijfels zijn over het bewijsmateriaal van de Belgische politie tegen de man. Het Spaanse gerecht heeft nu het volledige dossier van D. opgevraagd en zal op basis daarvan beslissen over de uitlevering.

Tigerkidnapping

Het slachtoffer van de schietpartij uit 2016 was overigens geen onbeschreven blad. Het ging om de 35-jarige Deniz Lal. De man uit Charleroi werd in 2009 tot vijf jaar cel veroordeeld nadat hij samen met enkele Waalse kompanen een bankdirecteur, diens broer en een medewerker had gegijzeld tijdens een tigerkidnapping. Hij kreeg ook eerder al eens vijf jaar cel voor een bankoverval. Lal was voorwaardelijk vrij.

LEES OOK: