Spaanse politie pakt een van FBI's 'ten most wanted' op

De Spaanse politie heeft in Madrid een Nieuw-Zeelander opgepakt die in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeeld werd voor mensenhandel en criminele feiten rond pedofilie. De voortvluchtige staat op de lijst ‘FBI ten most wanted fugitive’. Dat meldt de Spaanse politie.