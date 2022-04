Spaanse politie neemt op vraag VS jacht van Russische oligarch in beslag

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



De operatie in Palma de Mallorca was het werk van de paramilitaire Guardia Civil, alsmede agenten van de Amerikaanse federale recherche FBI en de Homeland Security Investigations (HSI), in het kader van een Amerikaanse rogatoire commissie. Een Spaanse rechter gaf toestemming.



Het ging om de Tango, een 73 meter lang schip waarvan de waarde meer dan negentig miljoen euro zou bedragen. "Het is eigendom van de Russische multimiljonair Viktor Vekselberg", aldus de Guardia Civil. Het jacht voert de vlag van de Cook-eilanden en is geregistreerd op naam van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden dat zelf door bedrijven in Panama wordt bestuurd.