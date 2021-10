Spaanse politie grijpt in bij "grootste wietplantage in Europa"

Na videobeel­den van mishande­ling drugscrimi­ne­len: “Ook drugsmaf­fia denkt na over hun marketing en communica­tie”

30 september Een gewelddadige video van drie Antwerpse drugscriminelen die ontvoerd en mishandeld werden, werd online volop verspreid en gedeeld. Het is intussen een standaardpraktijk in het drugsmilieu: eerst intimidatie, dan communicatie. De paardenkop in het bed is passé, want via sociale media en chatapps bereik je een groter publiek. “Zo wordt een duidelijk signaal gestuurd naar andere betrokkenen, naar hun familie, hun omgeving en ook naar potentiële nieuwe zakenpartners: ‘Kijk, met ons valt niet te sollen’.”