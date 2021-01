Spaanse politie doet grootste vangst ooit van synthetische drugs

Douane vestigt nieuw record in 2020 en onder­schept 65 ton cocaïne: “Drugsben­des hebben geen last van corona”

5 januari Voor het drugsteam van de douane was 2020 een ‘gewoon’ jaar. De aanvoer van cocaïne naar de Antwerpse haven neemt verder toe, of er nu corona is of niet. De douane onderschepte een nieuw record van 65,4 ton coke. Het containerprogramma UNODC van de Verenigde Naties hield in Zuid-Amerika ook 25 ton tegen voor zij naar Antwerpen kon verscheept worden.