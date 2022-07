Spaanse passagiers in paniek wanneer trein woekerende bosbranden nadert

VN: “Helft van de mensheid leeft in gevarenzo­ne door klimaatop­war­ming”

De helft van de mensheid leeft in de gevarenzone door de klimaatopwarming. Dat heeft Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gezegd in een videoboodschap. Hij deed dat naar aanleiding van de Petersberg Climate Dialogue (PCD13) in Berlijn, een klimaatconferentie waar vertegenwoordigers van 40 landen samenzitten.

