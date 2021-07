Spaanse mama van twee kinderen niet in orde met Brexitregels: ontslagen na verblijf van 44 jaar in Groot-Brittannië

Een Spaanse vrouw die al 44 jaar in Groot-Brittannië woont, is ontslagen omdat ze als buitenlandse haar recht op werk niet kan bewijzen. EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk ondervinden sinds de Brexit wel vaker moeilijkheden door de nieuwe immigratieregels.

De vrouw van 45 is geboren in Spanje, maar als baby van elf maanden verhuisde ze al naar het Verenigd Koninkrijk. Ze groeide er op, verliet het land nooit. Ze is intussen moeder van twee kinderen, die net als haar man, Brits zijn. Ze was aan de slag in een verzorgingstehuis en was de voornaamste kostwinner van het gezin. Tot begin deze maand.

De voorbije drie weken ondernam ze naar eigen zeggen meer dan honderd pogingen om de Britse immigratiedienst te pakken te krijgen, maar dat lukte nooit. Haar EUSS-aanvraag — voor het ‘EU Settlement Scheme’ dat EU-burgers officieel registreert zodat ze in het Verenigd Koninkrijk (VK) mogen verblijven en werken — is ergens blijven steken bij de immigratiedienst, die nog meer dan een half miljoen van die aanvragen moet behandelen.

Volgens hulporganisaties is het geval van de 45-jarige Spaanse verre van uniek. Wie nog geen antwoord kreeg op zijn of haar EUSS-aanvraag wordt bovendien vaak gevraagd onbetaald verlof te nemen of wordt gewoon niet aangenomen.

De Spaanse dame werd eind juni bij haar werkgever geroepen omdat haar oversten hadden ontdekt dat ze niet over een werkvergunning beschikte in het post-Brexittijdperk en de deadline voor een EUSS-aanvraag naderde. “Ik moest bewijzen dat ik legaal naar het Verenigd Koninkrijk ben gekomen”, zegt ze aan ‘The Guardian’. “Alsof ze me ervan beschuldigden dat ik hier op de achterbank van een vrachtwagen was binnengekomen, maar ik ben hier als baby beland. Ze vroegen me of ik kon bewijzen dat ik het recht had om in het VK te werken. Ik betaal hier al bijna 30 jaar belastingen en sociale bijdragen. Ik was erg overstuur, er zijn heel wat tranen gevloeid.” Toch hoopt ze nog altijd te mogen terugkeren naar haar werkgever, die ze daarom niet bij naam noemt. Ook zelf getuigt ze liever anoniem in de Britse krant.

Geen paspoort

Omdat ze nooit een Spaans noch Brits paspoort heeft gehad, wist ze niet goed hoe ze haar aanvraag moest indienen. Hulp van advocaten, die schermden met bedragen van meer dan 2.300 euro, kon ze niet betalen. Wegens geen paspoort kon het invullen van haar aanvraag niet digitaal en moest het dan maar op de veel omslachtigere manier van de papieren versie. Ze kon zo niet tijdig de nodige documenten bemachtigen om te mogen werken in het VK en op 2 juli werd ze ontslagen door haar werkgever, die anders een boete riskeerde.

Bij de Britse immigratiedienst geraakte ze niet binnen. “Ik probeerde elke dag, tussen de tien en twintig keer, maar ik kreeg enkel een bandje te horen”, zegt ze. “Omdat ik al heel mijn leven in dit land woon, dacht ik niet dat ik problemen zou krijgen. Mijn echtgenoot en mijn twee kinderen hebben de Britse nationaliteit.” Ze heeft ook geen verblijfsvergunning en heeft daarom geen recht op een werkloosheidsuitkering, voegt ze eraan toe. “Mijn schoonmoeder helpt ons met het eten. Rekeningen worden niet betaald. Met de auto kan ik niet rijden, want ik heb nog maar een halve tank benzine. Ik sta al 270 euro in het rood.” Het meest mist ze de mensen die ze verzorgde in het bejaardentehuis, zegt ze. “Ik wil alleen maar mijn job uitoefenen en voortgaan met mijn leven.”

In een reactie zegt de immigratiedienst dat er inmiddels al 5,1 miljoen EUSS-aanvragen zijn goedgekeurd en dat wie de aanvraag netjes voor de deadline deed en nog op antwoord wacht, wettelijk bescherming van zijn/haar rechten geniet tot hij/zij de beslissing te horen krijgt.