Spaanse kustwacht redt 83 bootmigranten, twee doden

KIJK. Blusvlieg­tuig met twee inzitten­den neerge­stort in Grieken­land

Een Grieks blusvliegtuig is neergestort op het Griekse eiland Evia tijdens de bestrijding van bosbranden. Volgens een woordvoerder van de brandweer zaten er in ieder geval twee mensen in het vliegtuig. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.