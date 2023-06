Spaanse kerk erkent dat 728 leden seksueel misbruik hebben gepleegd sinds 1945

Volgens de katholieke kerk van Spanje hebben 728 leden tussen 1945 en vorig jaar zeker 927 minderjarigen seksueel misbruikt in kerkelijke instellingen. “We gaan ervan uit dat leden van deze kerk anderen hebben geschaad in al hun kwetsbaarheid en onschuld”, zei de secretaris-generaal van de Spaanse bisschoppenconferentie, César García Magán, donderdag bij de presentatie van een rapport getiteld ‘Om licht te brengen’.

Het is het eerste document dat de Spaanse kerk publiceert over pedofilie, aldus de krant El País. De cijfers zijn nog niet definitief, aangezien de beschermingscentra van de kerk voor de slachtoffers hun werk nog voortzetten. “We voelen pijn en schaamte. Vandaag is een dag waarop we duidelijk zijn over de weg die wij nog moeten afleggen om een einde te maken aan de plaag van seksueel misbruik in de Spaanse katholieke kerk”, klonk het bij García Magán.

“99 procent van de daders is man”

El País schreef donderdag dat de vermelde aantallen alleen betrekking hebben op de gevallen waarvan de kerk op de hoogte is geraakt sinds de oprichting van speciale meldpunten voor slachtoffers in 2019. Volgens de Spaanse krant houden de bisschoppen het aantal misbruiken dat daarvoor bekend was stil. El País zelf biedt slachtoffers van seksueel geweld binnen de Spaanse kerk sinds 2018 de mogelijkheid hun zaak online te melden. Tot nu toe hebben 1.957 mensen daarvan gebruikgemaakt.

Volgens het rapport is 99 procent van de daders man, onder de slachtoffers is dat ongeveer 83 procent. Van de 728 daders waren 378 geestelijken, de rest zijn leden van religieuze ordes zonder priesterwijding of leken. Slechts een derde van de daders is nog in leven. 80 procent van de gevallen van seksueel misbruik is gepleegd voor 2000.