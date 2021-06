Spaanse kannibaal krijgt gevangenisstraf van 15 jaar voor opeten van moeder

In 2019 wurgde de Spaanse man zijn moeder na een ruzie. Nadien sleepte hij haar lichaam naar zijn slaapkamer, waar hij een zaag en een paar keukenmessen gebruikte om het lichaam in stukken te snijden. “De dader voedde zich af en toe met de resten van het lijk en bewaarde andere stukken in verschillende plastic containers in het appartement en in de koelkast”, aldus de openbare aanklager. Andere resten van het lichaam zou hij in de vuilbak hebben gegooid of aan zijn hond hebben gevoerd.