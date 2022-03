Spaanse journalist gearresteerd aan Poolse grens op verdenking van spionage voor Russische inlichtingendienst

Gentse verpleger helpt in Oekraïne: "De nieuwste technieken aan chirurgen leren om gewonde soldaten te redden”

De Oekraïense Vlaming Ihor Vitenko (55) is naar zijn vaderland afgereisd om zijn landgenoten medisch bij te staan in de oorlog tegen Rusland. Sinds zijn verhuis naar België in 1999 is hij aan de slag als verpleger in het Gentse Jan Palfijnziekenhuis. Zijn jarenlange ervaring komt nu goed van pas. “Ik kan de nieuwste technieken aanleren aan chirurgen”, vertelt Vitenko aan VTM NIEUWS. “Die hulp is nodig, want er zijn veel gewonde soldaten.”

3 maart