Spaanse brandweerman schrijft open brief aan pyromaan die bosbrand op Tenerife aanstak: “Ik was vijf dagen lang omsingeld door vuur, maar toch heb je niet gewonnen”

Vorige week brak een bosbrand uit in het noorden van het Spaanse eiland Tenerife. Het is de zoveelste natuurbrand waaronder Spanje momenteel te lijden heeft. De situatie op het eiland zou stilaan verbeteren door het onvermoeibare werk van de brandweer, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. Dat meldt Isabel García, raadslid voor Natuurbehoud op Tenerife. De mededeling zorgde uiteraard voor grote frustratie bij de hulpdiensten, onder wie ook brandweerman Fran, die een open brief schreef aan de brandstichter.

De bosbrand op Tenerife trof in totaal vijf gemeenten: La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha en Icod de los Vinos. Hoewel het einde nu nabij lijkt, hebben lokale brandweerlieden dagenlang moeten volharden om de vlammen in bedwang te houden. Het zware werk werd nog extra bemoeilijkt door de ongunstige weersomstandigheden. Zo bleef het de laatste dagen tropisch warm op het eiland en stond er een felle wind.

De open brief van brandweerman Fran, die zich richt tot de dader van de brandstichting, werd massaal gedeeld op sociale media. De brandweerman benadrukt hoe hij maar liefst 15 uur aan één stuk door tussen de vlammen moest staan. “Ik heb vlammen van meer dan twintig meter gezien en heb zelfs onschuldige dieren gered van de verwoesting die jij hebt aangericht. Maar je hebt niet gewonnen... na vijf dagen heb je nog steeds niet gewonnen”, klinkt het in de aangrijpende brief.

Volledig scherm De bosbrand in La Orotava, Tenerife (23/07/2022). © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

“Ik hoop dat je deze brief leest. Ik weet dat veel mensen tegenwoordig dingen te weten komen via sociale media, dus ik hoop dat je deze boodschap ontvangt en in gedachten houdt (...).”

“Ik ben een van de honderden mensen die probeert te herstellen wat jij hebt aangericht. Ik haat je niet, integendeel, ik heb medelijden met je, met jouw eenzaamheid en je slechte karakter. Misschien was je nooit dapper genoeg om je angsten onder ogen te komen en geef je iedereen de schuld van jouw problemen. Je denkt dat wij het zijn die je leven tot een hel maken.”

“Ik bedank je, want elke keer dat iemand doet wat jij hebt gedaan, word ik eraan herinnerd waarvoor mijn collega’s en ik hier zijn. Niet voor jou – denk maar niet dat je zo belangrijk bent – maar om iedereen te beschermen.”

“Het gaat niet alleen om de natuur, maar ook om de verantwoordelijkheid voor je medemens. Het gaat om eer, om het bieden van hulp, om het wachten op een medemens terwijl je zelf weet dat je leven in gevaar is. Maar toch wacht je op hem in de verstikkende rook. Ik denk niet dat je dat gevoel ooit zal kunnen ervaren, want alleen mensen hebben gevoelens en jij bent niet eens een mens.”

“Toen ik omringd was door rook en vuur vroeg ik me af hoe onbelangrijk jouw leven wel niet zou zijn om het onze in gevaar te brengen. Maar daar stonden we toch maar... tussen de vlammen. Denk geen seconde dat ik bang was voor mezelf. Misschien was ik bang voor mijn familie. Zij verdienen het niet om te lijden en zich zorgen te maken omdat ik 15 uur lang tussen de vlammen sta (...).”

“Het zijn vijf zware dagen geweest. Het vuur was overal rondom mij. De vlammen vertroebelden mijn zicht. Ik heb vlammen van meer dan twintig meter gezien en heb zelfs onschuldige dieren gered van de verwoesting die jij hebt aangericht.”

“Maar je hebt niet gewonnen. Na vijf dagen heb je nog steeds niet gewonnen. De goede mensen hebben gewonnen. Wij, die onze wenkbrauwen laten verschroeien en knuffels van onbekenden krijgen. Wij, die het woord ‘held’ lezen en het een te groot woord voor onszelf vinden. Er zijn namelijk zwaardere beroepen.”

“Wat ik je niet vergeef, is dat je me zo veel uren met mijn kinderen hebt afgenomen. Je hebt me gescheiden van hun glimlach, van hun kussen. Zoiets zal jij met je trieste leven nooit begrijpen (...).”

“Je zal altijd in angst leven. Je zal altijd bang zijn dat de politie je zal traceren (...). Vergeet niet dat zelfs als je jouw smartphone uitzet, er nog altijd manieren zijn om jouw locatie te achterhalen. Probeer nu maar vreedzaam te slapen, wetende dat ze je morgen zullen komen halen.”

Goedenacht beste brandstichter. Je hebt de bevolking van Tenerife en de Canarische Eilanden niet verslagen, je hebt ze net meer verenigd.”

- Fran, een brandweerman die de brand op Tenerife bestrijdt.

