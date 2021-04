Spaanse brandweerman naar gevangenis nadat hij zelf bosbrand heeft aangestoken

De brand verwoestte op 17 februari 2019 in totaal zo’n 144 hectare bos in Cantabrië in het noorden van Spanje. Het was Luis Trueba, het hoofd van de vrijwilligersdienst van de civiele bescherming, die de brand opzettelijk stichtte. Hij gebruikte benzine om het land op “minstens zeven verschillende punten” in lichterlaaie te zetten, zodat de brand makkelijk kon verspreiden. Later zou hij dan de leiding kunnen nemen bij het blussen van de brand, om zo zijn “ego te strelen”, aldus de aanklagers.