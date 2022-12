Spaanse autoriteiten blijven bombrieven, waaronder één aan premier Sanchez, onderscheppen: mogelijke link met Oekraïne

Spanje kampt met een golf van bombrieven. Zo is vorige week een bombrief onderschept die gericht was aan de Spaanse premier Pedro Sanchez, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag. Volgens de autoriteiten had de brief “gelijkaardige” kenmerken als degene die woensdag ontplofte op de Oekraïense ambassade in Madrid. Bij die ontploffing raakte een medewerker lichtgewond. Op een luchtmachtbasis in de Spaanse hoofdstad werd vanochtend eveneens een verdachte brief gevonden.