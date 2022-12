Spaanse autoriteiten blijven bombrieven onderscheppen: “Mogelijk zit Rusland erachter”

Terroristische aanslagen

Woensdag werd dan weer een bombrief bezorgd bij een wapenfabrikant in Zaragoza. De alarmdiensten zagen bij een scan van de envelop dat er een draad in was bevestigd, die een explosief had laten afgaan als iemand de brief geopend zou hebben. Het bedrijf produceert oorlogswapens die Spanje aan Oekraïne heeft geleverd. De fabrikant sloeg meteen alarm aangezien eerder op de dag al een medewerker van de Oekraïense ambassade in Madrid lichtgewond was geraakt toen een envelop ontplofte bij het openen.