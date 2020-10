Spaanse artsen in staking terwijl aantal coronagevallen toeneemt

Onthuld: hoe Trump heimelijk miljoenen aan zijn president­schap verdient

12 oktober Dat Donald Trump een twijfelachtig zakenman is, heeft The New York Times vorige maand al onthuld. Hij had jarenlang meer schulden dan inkomsten — of gaf dat toch zo bij de fiscus aan. Maar hij vond wel een manier om miljoenen te verdienen aan zijn presidentschap, blijkt nu. Want wie gunsten van hem wil, moet hem gaan zoeken in een Trump-club of een Trump-hotel, en daar dus langs de kassa passeren.