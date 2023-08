Spaanse actiegroep plaatst valse gevaarborden om toeristen van stranden te verjagen: “Opgepast voor gevaarlijke kwallen”

KIJK. Toeriste springt in Trevifon­tein om waterfles te vullen: “Ze leek niet te snappen wat ze fout deed”

Een video waarin een toeriste het andermaal bont maakt in de Italiaanse hoofdstad Rome zorgt voor grote ergernis op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de vrouw in de Trevifontein springt om haar waterfles te vullen. “Toen ze tegengehouden werd door een bewaker, leek ze niet te begrijpen wat ze fout had gedaan”, vertelt een getuige.