Spaanse actiegroep plaatst neppe gevaarborden om toeristen van stranden te verjagen: “Opgepast voor gevaarlijke kwallen”

Saoedi-Ara­bië executeert Amerikaan die vader had vermoord: mogelijk onthoof­ding als doodstraf

In Saoedi-Arabië is woensdag een Amerikaans staatsburger geëxecuteerd die schuldig bevonden was aan het martelen en doden van zijn eigen vader. Washington zegt op de hoogte te zijn van de executie maar niet over meer details te beschikken.