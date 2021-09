Spaanse (19) eist drie miljoen euro schadevergoeding nadat ze als baby in couveuse verwisseld werd

Door de pijnlijke fout belandde de vrouw in een gezin met veel problemen. Op haar ‘ouders’ kon ze niet rekenen. Het was haar zogezegde grootmoeder die voor haar opvoeding moest instaan.

Slechts 215.000 euro

De andere vrouw, die dus ook opgegroeid is bij het verkeerde gezin, is intussen op de hoogte gebracht. Zij heeft volgens de krant ‘El Pais’ en televisiezender RTVE tot dusver nog geen klacht ingediend. De gezondheidsautoriteiten erkennen “de menselijke vergissing”, maar ze willen slechts met 215.000 euro schadevergoeding over de brug komen.

Volgens regionaal gezondheidsminister Sara Alba waren beide baby’s te vroeg geboren. In de couveuse werden ze vervolgens per abuis verwisseld.

DNA-tests

De vergissing werd in 2017 ontdekt, in het kader van een alimentatiezaak. Uit DNA-tests bleek dat noch de vader noch de moeder de biologische ouders van het meisje waren.

De tiener wacht nu op de resultaten van de DNA-test van haar vermoedelijke vader om zekerheid te krijgen over haar biologische ouders. Een moeder zou ze in dat geval niet meer hebben, de vrouw is drie jaar geleden overleden. Alba verzekerde tot slot nog dat de huidige veiligheidsmaatregelen in de verloskamers een verwisseling zoals in 2002 “praktisch onmogelijk maken”.