Spaans vakantie-eiland Mallorca vraagt hulp van leger na zware winterstorm ‘Juliette’

KIJK. Storm Juliette bedekt Spaans vakantieparadijs Mallorca onder dikke laag sneeuw: “Al twaalf jaar niet meer gezien”

Hoewel Juliette Spanje al enkele dagen in de greep houdt, is de storm vandaag verder naar het oosten, in de richting van Italië, getrokken. Afgelopen maandag begon de sneeuw te vallen in grote delen van Spanje. Hoger dan 800 meter ligt er nu nog tot 1,4 meter sneeuw. De winterstorm bracht ook zware rukwinden en felle golven aan de kust met zich mee. De hulpdiensten konden mensen die in hoger gelegen gebieden ingesneeuwd waren geraakt pas na uren bereiken.

In het klooster van Lluc, in het noorden van Mallorca, raakten bijna honderd bezoekers ingesneeuwd. Ze zaten bovendien zonder gsm-bereik en elektriciteit. Het bedevaartsoord had gelukkig wel voldoende slaapplaatsen en voedsel. Nadat de bezoekers de nacht in het klooster hadden doorgebracht, kon een reddingsteam hen uiteindelijk dinsdag bereiken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook in andere delen van Spanje was het de voorbije dagen ongewoon koud, met temperaturen tot -10 graden Celsius in de Pyreneeën. De nationale weerdienst verwacht nog sneeuw in het noordwesten van het land, in sommige hogere gebieden. Op lagere hoogten zouden de vlokken eerder overgaan in regen.

Maar het was ook niet overal koud in Spanje. De inwoners van Malaga, in het zuiden van het land, kunnen nog steeds genieten van zonnig en warm weer met temperaturen rond de 18 graden.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

KIJK. Afgelopen weekend hadden ze ook in Hollywood, in California, de zwaarste sneeuwstorm in tientallen jaren