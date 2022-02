Spaans spookdorp staat weer volledig boven water door ernstige droogte

SpanjeHet Spaanse dorp Aceredo, gelegen in de regio Galicië, werd in 1992 volledig onder water gezet voor de aanleg van het ‘Alto Lindoso’-reservoir op de Limia-rivier, gelegen aan de Spaans-Portugese grens. Door de aanhoudende droogte in de regio is het waterpeil nu echter sterk gedaald, waardoor het spookdorp opnieuw is onthuld. Aceredo is daardoor een echte trekpleister geworden voor toeristen, die na dertig jaar weer door de straten van het dorp kunnen lopen.

Op 8 januari 1992 werd Aceredo overspoeld. Het Portugese energiebedrijf EDP, eveneens de concessiehouder van het stuwmeer, zette de hele vallei onder water voor ‘Alto Lindoso’. Momenteel houdt het reservoir echter nog maar 15 procent van zijn capaciteit over. Volgens María del Carmen Yañez, de burgemeester van de gemeente Lobios, is de situatie te wijten aan het ernstige regentekort van de afgelopen maanden, vooral in januari. Ook de “vrij agressieve exploitatie” van EDP ligt mee aan de basis van het probleem, stelt Yañez.

Het Portugese bedrijf heeft de burgemeesters van de naburige regio’s opgeroepen om de toestroom van toeristen zoveel mogelijk te beperken.

De overblijfselen van een woning in Aceredo.

Klimaatverandering

Het spookdorp bestaat vooral nog uit ingestorte daken, autowrakken en overblijfselen van woningen en andere gebouwen. “Het lijkt wel alsof ik naar een film aan het kijken ben. Ik voel me triest", aldus de 65-jarige bezoeker Maximino Pérez Romero. “Ik heb het gevoel dat dit nog zal gebeuren de komende jaren, door de droogte en de klimaatverandering”, klinkt het. Ook José Álvarez, die in Aceredo als bouwvakker werkte, voelde zich nostalgisch bij het weerzien van het dorp. “Het is vreselijk, maar het is wat het is. Dat is het leven, sommigen sterven en anderen leven voort”, aldus de man.

In Spanje is er steeds meer twijfel over de duurzaamheid van waterreservoirs. Zo tonen cijfers van het ministerie van Economie aan dat de reservoirs in het land een capaciteit van amper 44 procent hebben, veel lager dan het gemiddelde van de laatste tien jaar (61 procent). De komende weken zou de droogte bovendien nog verergeren, al zou er nog geen sprake zijn van een algemene crisis in het land.

