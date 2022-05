Spaans parlement keurt ‘alleen ja is ja’-wet goed: alleen seks na instemming

Medische eureka: nieuwe behande­ling ontdekt die ontsteking in hersenen beter tegengaat bij muizen

Wetenschappers hebben een nieuwe behandeling ontdekt die ontstekingsreacties na hersentrauma’s beter tegengaat bij muizen, zo heeft het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) donderdag bekendgemaakt. Het baanbrekende aan de behandeling is dat het middel in de bloedbaan kan ingespoten worden, en dan door de bloed-hersenbarrière tot in de hersenen reist. Het is de eerste keer dat de bloed-hersenbarrière doorbroken kon worden in het specifieke geval van hersentrauma’s.

