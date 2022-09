Spaans nationaal park Coto de Doñana is opgedroogd

Illegale waterputten

Het nationaal park werd in 1969 opgericht en strekt zich uit over een oppervlakte van bijna 1.300 vierkante kilometer, of ongeveer de helft van het Groothertogdom Luxemburg. Het grondwaterniveau daalt er al jaren dramatisch, waarschuwden milieuorganisaties. Dat is onder meer te wijten aan het gebruik van illegale waterputten in het gebied. Het water wordt dan gebruikt voor landbouw en in de toeristische sector. Volgens ‘El Pais’ werden alleen al deze zomer 71 illegaal geboorde waterputten verzegeld.