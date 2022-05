Spaans energiebedrijf krijgt boete van 435 miljoen euro voor illegale elektriciteitsverkoop

“Ik was 16 jaar toen je me ontmaagdde”: vrouw confron­teert pastoor voor volle kerk met seksueel misbruik

Een Amerikaanse pastoor heeft voor een volle kerk moeten toegeven dat hij als 38-jarige seksuele contacten had met een 16-jarig meisje. John B. Lowe (65) probeerde de zaak in eerste instantie nog te minimaliseren, maar daarna confronteerde Bobi Gephart (43) hem met het seksueel misbruik. “Ik was amper 16 jaar toen je me ontmaagdde", klonk het. De nachtmerrie zou daarna nog negen jaar blijven duren.

