Spaans bedrijf ontsloeg werknemer ten onrechte wegens het drinken van alcohol tijdens de werkuren: “Geen bewijs dat hij niet in staat was om te werken”

Het Spaanse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat een elektriciteitsbedrijf een van zijn werknemers onterecht heeft ontslagen nadat de man tijdens de lunch bier, wijn en cognac had gedronken. Volgens de rechtbank had het bedrijf onvoldoende bewijzen.

De man, die 27 jaar in dienst was van het bedrijf, werd in september 2021 ontslagen nadat een door zijn werkgevers ingehuurde privédetective hem en zijn bedrijfsbusje gedurende een paar dagen in juli volgde. Hij werd meermaals betrapt op het kopen en drinken van meerdere liters bier en andere alcoholische dranken tijdens de werkuren.

In de ontslagbrief van de elektricien stond dat hij ontslagen werd wegens “herhaaldelijk en buitensporig alcoholgebruik tijdens de werkuren, waardoor zijn lichamelijk welzijn en dat van zijn collega’s in gevaar werd gebracht, zowel tijdens het werk als achter het stuur van zijn bedrijfsvoertuig”.

Geen bewijs van dronkenschap

Het hooggerechtshof in de zuidoostelijke regio Murcia oordeelde echter dat het optreden van het bedrijf ongegrond is. “Op geen enkel moment heeft de privédetective melding gemaakt van tekenen van dronkenschap of onhandigheid bij het lopen”, aldus de rechtbank in haar vonnis.

“Er is geen enkel bewijs - document, deskundige of getuige - dat ondubbelzinnig aantoont dat de man onder invloed van alcohol was en beschonken, bedwelmd of dronken was”, voegde de rechtbank eraan toe. “Evenmin is bewezen, zelfs niet indirect, dat zijn lichamelijke en geestelijke vermogens tijdens zijn werkzaamheden als elektricien waren verminderd of afgenomen, noch dat hij werd belemmerd toen hij aan het einde van de werkdag de bedrijfswagen bestuurde.”

Klimatologische omstandigheden

De rechtbank zei ook dat de man samen met zijn collega’s dronk en dat het drinken bijna uitsluitend plaatsvond tijdens zijn (lunch)pauzes, wanneer ze aan het eten waren en “verfrissingen moesten nemen”.

“Een andere factor waarmee geen rekening is gehouden, is dat het gaat om de maand juli in Murcia, waarbij de klimatologische omstandigheden en de geografische gewoonten in acht moeten genomen worden”, aldus de rechtbank.

Het Spaanse hooggerechtshof verplicht het bedrijf om de ontslagen werknemer weer in dienst te nemen of hem een schadevergoeding van 47.000 euro te betalen.

