South Carolina wil gevangenen in dodencel laten kiezen tussen elektrische stoel en vuurpeloton

De Amerikaanse staat South Carolina wil ter dood veroordeelde gevangenen drie opties voorleggen voor hun executie: een dodelijke injectie, de elektrische stoel of het vuurpeloton. Dat wetsvoorstel - een initiatief van Republikeinse senatoren - komt er omdat in de staat al bijna tien jaar geen executies meer hebben plaatsgevonden, aangezien het middel voor de toediening van dodelijke injecties niet meer beschikbaar is. Critici verwijten de Republikeinen, die zopas een strenge abortuswet invoerden, dat ze er een dubbele moraal op nahouden.

De laatste executie in South Carolina vond plaats op 6 mei 2011. Toen bezweek Jeffrey Motts na vijftien minuten aan een dodelijke injectie. Hij was ter dood veroordeeld voor moord. Om de executies weer op te kunnen opstarten, willen senatoren in de staat dat gedetineerden voortaan kunnen kiezen tussen dodelijke injecties, de elektrische stoel of het vuurpeloton. Als het middel voor de dodelijke injectie niet beschikbaar is, zouden ze echter gedwongen worden om te kiezen tussen de overige twee opties.

Momenteel hebben gedetineerden de keuze tussen een dodelijke injectie en de elektrische stoel, maar als een gevangene kiest voor een dodelijke injectie, dan kan de staat die persoon niet dwingen om te kiezen voor elektrocutie. Daardoor werden al minstens twee executies uitgesteld. South Carolina krijgt het dodelijk injectiemiddel sinds 2016 niet meer in handen. Wereldwijd hebben immers meer dan 50 farmaceutische bedrijven aangegeven dat ze niet willen dat hun producten worden gebruikt voor executies.

South Carolina, waar momenteel 37 gedetineerden op hun executie wachten, is een van de negen staten die nog steeds de elektrische stoel gebruiken. Sinds 1912 - toen de elektrische stoel werd ingevoerd - werden er 282 mensen geëxecuteerd. De elektrische stoel werd er voor het laatst gebruikt in 2008. In 1995 werden ook dodelijke injecties ingevoerd. Met het nieuwe voorstel zou South Carolina na Utah, Oklahoma en Mississippi de vierde staat zijn die het vuurpeloton invoert.

Dubbele moraal

Voorstanders van het wetsvoorstel beweren dat nabestaanden van de slachtoffers van de gevangenen in de dodencel op die manier een hoofdstuk kunnen afsluiten. “De families wachten, de slachtoffers wachten, de staat wacht,” zegt de Republikeinse senator Greg Hembree, die mee het voorstel voordraagt. Volgens zijn partijgenoot Dick Harpootlian is het vuurpeloton de “minst pijnlijke dood”.

Quote Je denkt dat het slecht is om een baby te aborteren? Denk eens hoeveel erger het zou zijn om iemand te doden, waarvan achteraf blijkt dat hij onschuldig is Kevin Johnson, Democraat

Democraten wijzen er echter op dat bijna de helft van alle 37 terdoodveroordeelden in South Carolina zwart zijn, terwijl in de staat slechts 27 procent van de bevolking zwart is. Senator Karl Allen vreest voor een patroon waarbij zwarte criminelen vaker de doodstraf krijgen dan blanke criminelen. Senator Mia McLeod wijst op het feit dat in het verleden sommige geëxecuteerde gedetineerden achteraf werden vrijgesproken. “Mijn grootste bezorgdheid is de onomkeerbaarheid van de doodstraf”, zegt ze. Haar partijgenoot Kevin Johnson hekelt de dubbele moraal van de Republikeinen, die er vorige maand voor zorgden dat er in de staat een strenge abortuswet werd aangenomen. “Je denkt dat het slecht is om een baby te aborteren? Denk eens hoeveel erger het zou zijn om iemand te doden, waarvan achteraf blijkt dat hij onschuldig is”, aldus Johnson.

Het wetsvoorstel werd gestemd met 32 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Gouverneur Henry McMaster, een Republikein, zal de wet naar verwachting bekrachtigen. Hij gaf eerder al aan dat hij voorstander is van de invoering van een vuurpeloton.

Druk op Biden

Het Amerikaanse Hooggerechtshof voerde de doodstraf in 1976 weer in. In 28 Amerikaanse staten is de doodstraf nog steeds legaal, maar in drie staten — Californië, Oregon en Pennsylvania — hebben de gouverneurs een moratorium toegekend op de toewijzing ervan. De laatste jaren gaan er in de VS echter steeds meer stemmen op tot afschaffing van de doodstraf en ook Europa dringt daar bij de Amerikanen op aan. Toch blijft het een heikel onderwerp in de VS. Joe Biden is de eerste Amerikaanse president die tijdens zijn campagne beloofde om de doodstraf af te schaffen en vervolgens met de verkiezingsoverwinning aan de haal ging. Mensenrechtenorganisaties eisen nu dat hij zijn campagnebelofte waarmaakt.