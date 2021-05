South Carolina laat vuurpeloton toe voor executie terdoodveroordeelden

Amnesty: aantal executies blijft wereldwijd dalen, maar verdrievou­dig­den in Egypte

21 april 2020 telde het laagst aantal executies in 10 jaar. Wereldwijd daalde het aantal executies met 26% tegenover 2019 en met 70% tegenover piekjaar 2015. Dat meldt Amnesty International in zijn jaarlijks rapport over de doodstraf.