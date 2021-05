South Carolina kan vierde VS-staat worden die executies met vuurpeloton toestaat, standaardmethode wordt elektrische stoel

India tekent dodelijk­ste dag op sinds begin pandemie en legt nu toch link met nieuwe variant

11:01 In India zijn er de voorbije 24 uur 3.980 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd. Daarmee is het de dodelijkste dag in het land sinds de start van de pandemie. Er werden ook een recordaantal van 412.262 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Specialisten vrezen dat het ergste nog moet komen en dat de epidemie haar piek pas binnen enkele weken zal bereiken.