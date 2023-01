"Sorry is niet goed genoeg!": agent ontslagen na agressief gedrag tegen vrouwelijke bestuurder

Virgin Or­bit-lancering mislukte door voortijdi­ge stop van rakettrap­on­t­ste­king

De eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa begin deze week is mislukt omdat er sprake was van een afwijking bij de bovenste trap van de raket. De eerste ontsteking van deze trap werd voortijdig beëindigd. Volgens ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit leidde dit tot het einde van de missie. De raket haalde niet de gewenste baan om de aarde en de raketcomponenten en de payload vielen terug naar de aarde. Bij de mislukte lancering is dus ook de lading verloren gegaan. Er zouden normaal negen satellieten de ruimte in gaan.

13 januari