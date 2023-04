"Sorry, dat we jullie zoon in zuur hebben opgelost”: maffialeden bieden ouders 60.000 euro en flat ter compensatie

Update Belgisch hoofd EU-missie neergescho­ten in Soedan: pas na twee dagen gevonden door collega’s

De Belg Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de humanitaire missie van de Europese Unie in Soedan, is neergeschoten in Khartoem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ dinsdagavond op basis van meerdere bronnen.