Sophie (20) ligt na auto-ongeval 46 uur naast lichamen van dode vriendinnen: “Politie dacht eerst dat ze nog aan het feesten was”

De bankbediende was vrijdagavond samen met haar jeugdvriendinnen Eve Smith (21) en Darcy Ross (21) uitgegaan in danscafé The Muffler in Newport. Daar leerden ze naar verluidt twee mannen kennen, Rafel Jeanne (24) en Shane Loughlin (32). Om 23.15 uur vertrok het hele gezelschap in een Volkswagen Tiguan.

Eerst reden de vijf naar een caravanpark in Porthcawl, 50 kilometer verderop. Vervolgens keerden ze terug, in de richting van Cardiff. Om 2 uur ‘s nachts pikte de bewakingscamera van een tankstation hen voor het laatst op. Niet veel later zou het ongeval plaatsvinden.

Eve Smith overleefde het zware ongeval niet. In 2015 had een dronken en gedrogeerde bestuurder ook al het leven van haar zus Xana geëist.

“Enorm frustrerend”

Toen bleek dat niemand van de inzittenden zaterdag thuisgekomen was, werd collectief alarm geslagen. Certowicz belde wel tien keer naar de politie, telkens kreeg ze echter te horen dat haar dochter “waarschijnlijk nog niet uitgefeest was”.

“Ze namen de zaak totaal niet ernstig en dat frustreerde me enorm”, aldus de moeder. “Was Sophie ergens een kater aan het verteren? Nee, natuurlijk niet. Op vrijdagavond is ze normaal aan het babysitten, zodat andere mensen kunnen uitgaan. Ze is een gevoelig meisje dat in alle omstandigheden iets van zich zou laten horen.”

Tussen de bomen

Een officieel opsporingsbericht werd pas om 23 uur zondagavond verspreid. Tientallen vrienden en familieleden van de vermisten waren op dat moment al lang zelf de buurt aan het uitkammen.

Maandag - iets na middernacht - werd het wrak ontdekt in de berm van de A48, diep verscholen tussen een hoop bomen. Lewis Pace, een goede vriend van Jeanne, gaf naar verluidt de beslissende voorzet. “Mijn vader en ik waren amper een kwartier aan het zoeken toen we bandensporen in een grasveld zagen”, klinkt het in ‘The Sun’. “De politiehelikopter werd erheen gestuurd, met het gekende tragische resultaat. Agenten waren iets eerder vlak in die buurt aan het zoeken, gek dat zij niets vastgesteld hebben.”

Een foto van Sophie Russo en Rafel Jeanne in het danscafé, enkele uren voor de fatale crash.

“Doodsangsten uitgestaan”

De politie claimt echter zelf de doorbraak geforceerd te hebben. Verder onderzoek zal hier uitsluitsel over moeten brengen. Voor Smith, Ross en Jeanne kon helaas geen hulp meer baten. Loughlin vecht - net als Russon - nog steeds voor zijn leven.

Certowicz kan zich amper voorstellen wat voor nachtmerrie haar dochter moest doorstaan. “Er waren momenten dat Sophie het bewustzijn verloor. Maar uiteraard heeft ze wel doodsangsten uitgestaan in die auto. Soms riep ze om hulp, niemand kon haar echter horen. Nu krijgt ze medicatie tegen de paniekaanvallen. Ze is in shock en bijzonder zwaar toegetakeld. Eén ding weet ik zeker: als de politie meteen beginnen zoeken was, zou ze veel sneller gevonden geweest zijn.”