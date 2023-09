Soms wordt escort Robin gevraagd om dingen te doen die niet goed voelen: “Ik voelde me zo kwetsbaar”

HERLEES OEKRAÏNE. Wit-Rus­land beweert dat Poolse helikopter luchtruim heeft geschonden - Grote militaire oefening van de NAVO in de Baltische Zee simuleert Russische aanval

Lees hier al het nieuws van donderdag 1 september over de oorlog in Oekraïne .De Wit-Russische regering beweert dat een Poolse helikopter het luchtruim van dat land zou hebben geschonden. De NAVO laat deze maand haar spierballen zien tijdens een grootschalige militaire oefening op de Baltische Zee. Voor het eerst oefent het bondgenootschap scenario’s met betrekking tot Russische aanvallen. Denemarken draagt Rusland op het personeelsbestand van de Russische ambassade in Kopenhagen te beperken.