Sombere peiling voor Liz Truss: slechts een op de tien Britten gelooft nog in premier

Eerste beelden van beschadig­de Nord Stream-pijplei­ding bewijzen krachtige explosie: stuk van 50 meter weggebla­zen

De twee lekken in de Nord Stream-gaspijpleidingen in het Deense deel van de Oostzee zijn door "krachtige explosies" veroorzaakt. Die conclusie trekt de politie van Denemarken op basis van de eerste bevindingen van het onderzoek naar de vermoedelijke sabotage. De Zweedse krant ‘Expressen’ heeft video's op zijn website geplaatst waarop een deel van de schade aan Nord Stream 1 te zien is.

12:17