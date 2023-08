Somalië verbiedt TikTok en Telegram om “terroristische” propaganda tegen te gaan

Update Aanval radicale islamisten op hotel in Somalië beëindigd: veilig­heids­troe­pen redden “verschil­len­de burgers”

De belegering van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu door radicale islamisten van Al-Shabaab is voorbij. Dat hebben het persagentschap ‘SONNA’ en de openbare tv-zender ‘SNTV’ zaterdag bericht. Getuigen spraken van explosies en schoten. Hoeveel slachtoffers er vielen, is niet bekend.