Soldaten uit Napoleons Veldtocht naar Rusland herbegraven

Afzettings­pro­ces Trump: aanklagers ronden betoog af, verdedi­ging zegt slechts vier uur nodig te hebben

12 februari In de Amerikaanse Senaat hebben de aanklagers vandaag hun betoog afgerond in het impeachmentproces tegen Donald Trump. Democratische aanklager Ted Lieu pleitte dat de ex-president na de bestorming van het Capitool geen enkele spijt betuigde. Morgen gaat het proces verder. Dan is de beurt aan de verdediging. Intussen reageerde ook de huidige president Joe Biden: volgens hem bestaat de kans dat sommige Republikeinse senatoren hun mening over Trump nog zullen herzien.