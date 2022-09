Soldaten halen "civiele drone" neer boven Taiwanees eilandje, zegt Taipei

Chinese politie redt ruim 150 katten die op weg waren naar slachthuis: “Klaar om opgegeten te worden”

In het oosten van China heeft de politie meer dan 150 katten gered die op weg waren naar het slachthuis. De dieren, die opeengepakt in metalen kooien zaten, werden gevonden in de stad Jinan, in de provincie Shandong. Dat meldt de dierenrechtenorganisatie ‘Humane Society International’ (HSI).

10:11