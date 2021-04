Sojoez-raket ter ere van eerste ruimtereiziger op weg naar ruimtestation ISS

De Russische kosmonauten Oleg Novitski en Pjotr Doebrov en de Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei vertrokken vanaf de door Russen bediende lanceerbasis in Kazachstan. De Sojoez MS-18 waarin zij reizen, is vernoemd naar Gagarin en draagt een portret van hem mee. De lancering verliep zoals gepland en de bemanning voelt zich goed, klonk het vandaag.

In de aanloop naar de lancering werd de ruimtereis van Gagarin meermaals genoemd in de persconferentie met Novitski, Doebrov en Vande Hei. Op de vraag hoe ze het jubileum gaan vieren, zei Doebrov het "samen te gaan vieren" en "hard te gaan werken". De ruimtecapsule zou rond 13.00 uur Belgische tijd aan het ISS gekoppeld worden, waar de drie zes maanden zullen verblijven.

Koude Oorlog

De ruimtereis van Gagarin was op 12 april 1961. Hij vertrok eveneens vanop Bajkonoer in Kazachstan en maakte in 108 minuten een reis rond de aarde. De lanceerbasis waarop Gagarin destijds vertrok wordt momenteel gerenoveerd. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten waren tijdens de Koude Oorlog onder meer verwikkeld in een ruimtevaartwedloop. Tegenwoordig werken de landen samen. De historische en tevens enige vlucht van Gagarin wordt in Rusland elk jaar gevierd op Kosmonautendag.