Sojoez-raket ter ere van eerste ruimtereiziger gelanceerd, nieuwe bemanning veilig aangekomen in het ISS

Drie nieuwe bemanningsleden zijn vrijdag aangekomen in het internationale ruimtestation ISS. De Russen Oleg Novitski en Pjotr Doebrov en de Amerikaan Mark Vande Hei wonen het komende halfjaar in het complex, dat op ruim 400 kilometer hoogte rond de aarde draait. De ruimtevlucht was een eerbetoon aan de eerste ruimtevlucht ooit. Het is maandag namelijk precies zestig jaar geleden dat de Sovjet-kosmonaut Joeri Gagarin als eerste mens ter wereld een ruimtereis maakte.

De Russische Sojoezraket die deze ochtend vanaf de lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan werd gelanceerd, hechte zich na de middag succesvol vast aan het ISS. De koppeling van de Sojoez MS-18 aan de Russische Rassvet-module van het ruimtestation gebeurde om 13.05 uur Belgische tijd. Volgens het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos gebeurde dat op automatische piloot, boven het noorden van China. De luiken tussen de capsule en het station gingen open om 15.00 uur.

De lancering verliep zoals gepland en de bemanning voelt zich goed. Met de drie nieuwkomers erbij zitten er nu tien mensen samen in het ISS. Volgende week gaan twee Russen en een Amerikaanse terug naar de aarde. Eind deze maand komt er een nieuwe ploeg bij, wanneer een commerciële vlucht een Amerikaan, een Amerikaanse, een Japanner en een Fransman naar het ISS brengt. Dan heeft het ruimtestation elf bewoners, het hoogste aantal in jaren.

Eerbetoon

De ruimtevlucht van vrijdag was een eerbetoon aan de eerste ruimtevlucht ooit. De capsule is vernoemd naar de Sovjet-kosmonaut Joeri Gagarin en aan boord is een portret van hem. Het is maandag precies 60 jaar geleden dat de toen 27-jarige Rus als eerste mens een ruimtereis maakte.

De raket met Gagarin steeg op 12 april 1961 op vanuit Bajkonoer. Hij vloog over Siberië en Hawaï. Toen hij boven Zuid-Amerika was, bracht de Sovjet-propaganda de reis naar buiten. Bij Angola begon de terugkeer. Na 1 uur en 48 minuten landde Gagarin bij de Zuid-Russische stad Saratov. Hij werd als held onthaald in de Sovjet-Unie en maakte een wereldreis, ook naar het kapitalistische Westen. De dag van zijn historische vlucht wordt in Rusland nog altijd gevierd als Kosmonautendag.

Gagarin was zes jaar later, in 1967, reserve voor de eerste vlucht van een Sojoez-raket. De kosmonaut aan boord, Vladimir Komarov, kwam bij die missie om het leven. Gagarin mocht daarna niet meer naar de ruimte, omdat de Sovjet-Unie bang was om zijn volksheld te verliezen. Hij werd weer piloot in de luchtmacht. In 1968 overleed hij op 34-jarige leeftijd toen zijn straaljager in de buurt van Moskou crashte. Hij werd gecremeerd en zijn as is bijgezet in de muur van het Kremlin.

Volledig scherm Beeld van de lancering vrijdag. © Photo News

Ruimterace

De historische vlucht van Gagarin gebeurde tijdens de Koude Oorlog. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten probeerden onder meer in de ruimtevaart te laten zien dat ze superieur waren aan de ander. De Sovjet-Unie had niet alleen de eerste bemande ruimtevlucht met Gagarin, maar bracht ook de eerste satelliet in een baan rond de aarde, voerde de eerste ruimtewandeling uit en zette als eerste vaartuigen op de maan, Mars en Venus. In de loop van de jaren 60 werden de Russen voorbijgestreefd door de Amerikanen, die als eersten en enigen mensen naar de maan hebben gebracht.

De Verenigde Staten en Rusland werken tegenwoordig samen in de ruimtevaart. Zo hebben ze samen met Europa, Canada en Japan het internationale ruimtestation ontwikkeld. Russen zijn met Amerikaanse spaceshuttles naar de ruimte geweest en Amerikanen hebben in Russische Sojoez-capsules gevlogen.

Volledig scherm Onderhoudsmedewerkers poetsen een bas-reliëf van kosmonaut Joeri Gagarin in Moskou. © AFP