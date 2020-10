Softdrugs dan tóch verboden op straat in Nederland ‘s avonds en ‘s nachts, ondanks paradox in de wet (maar discussie is nog niet voorbij)

Er is in Nederland wel degelijk een verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en de nacht. Het Nederlandse kabinet kondigde dit vorige week samen met een alcoholverbod aan als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar paradoxaal genoeg leek dat volgens de wet niet te kunnen. Minister Ferd Grapperhaus stelt nu toch dat het kan. Juridisch houdt dat echter geen stand, stelt een hoogleraar recht en samenleving.

De Nederlandse regering kondigde vorige week dinsdag een “gedeeltelijke lockdown” aan om het aantal coronabesmettingen in het land te doen dalen, met onder meer een sluiting van cafés en restaurants voor een maand lang. Winkels mogen na 20 uur, en tot 07 uur de volgende ochtend, ook geen alcohol meer verkopen, de coffeeshops mogen maar tot 20 uur openblijven en dit enkel maar voor afhaal. Bijkomend werd ook een verbod op het gebruik en bezit van alcohol en softdrugs in openbare ruimten tussen 20 uur en 07 uur afgekondigd.

‘In strijd met gedoogbeleid’

Het verbod op alcohol werd via een noodverordening geregeld, maar juristen luidden meteen de alarmbel dat dit met softdrugs niet mogelijk was. De maatregel bleek immers in strijd met het gedoogbeleid, zo liet ook een woordvoerder van het Nederlands ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag al weten. Dit volgens de redenering: ‘iets wat al verboden is, maar gedoogd wordt, kun je niet verbieden’. De maatregel werd dan maar weer opgeheven. Bye bye blowverbod, enkel het alcoholverbod bleef nog van kracht.

‘Een hele rare’

Wel een verbod op het drinken van een pintje op straat, maar niet op het roken van een joint? Bizar. Een meerderheid van de Tweede Kamer reageerde dan ook gepikeerd toen het verbod op softdrugsgebruik niet door leek te kunnen gaan.

Quote Dit lijkt mij een hele rare, want drank is legaal. Dat kunnen we kennelijk wel verbieden en iets wat verboden is, maar alleen gedoogd wordt, zou je dan niet kunnen verbieden? SGP-voorman Kees van der Staaij

Ze steunde donderdag de motie die SGP-voorman Kees van der Staaij woensdag tijdens het coronadebat had ingediend om het softdrugsverbod toch mogelijk te maken. “Dit lijkt mij een hele rare, want drank is legaal”, zei van der Staaij over de kwestie. “Dat kunnen we kennelijk wel verbieden en iets wat verboden is, maar alleen gedoogd wordt, zou je dan niet kunnen verbieden?”

Premier Mark Rutte gaf aan dat hij zich de motie van Van der Staaij “goed kan voorstellen”. Maar, voegde hij eraan toe, “ik weet niet hoe het technisch kan en ik weet ook niet bij voorbaat zeker óf het kan”. De bevoegde minister van Justitie Ferd Grapperhaus ging alvast “heel graag aan de slag met dit punt van de Kamer”, zei hij vrijdag. Hij zei wel dat het “lastig” zou worden.

Volledig scherm Minister Ferd Grapperhaus. © ANP

Verkoop

Na bestudering van de wet schrijft Grapperhaus nu in een brief aan de Tweede Kamer dat alle verwarring niet nodig was en dat het verbod wél mogelijk is, en zonder noodverordening. Het ‘bezit van softdrugs valt niet onder het gedoogbeleid’, schrijft hij, verwijzend naar artikel 3 van de Opiumwet. Het bezit van softdrugs is feitelijk in Nederland al verboden, en daarmee dus ook het gebruik, klinkt het. Het gedoogbeleid heeft alleen betrekking op de verkoop ervan. Iemand die op straat wiet of hasj rookt, kan daarvoor dus al worden aangesproken of beboet door de politie.

Grapperhaus meent wel dat er voor “hoeveelheden van minder dan vijf gram een lage opsporingsprioriteit wordt gehanteerd”. “Dit houdt in dat bij het aantreffen van een dergelijke hoeveelheid, de drugs in beslag worden genomen, maar dat er in beginsel geen vervolging wordt ingesteld. Als iemand weigert de drugs af te staan, kan er alsnog worden vervolgd. Op dit moment is het handhaven van het strafrechtelijk verbod op softdrugs, waaronder wiet of hasj, dus gewoon mogelijk. Dat is regulier beleid: regelmatig worden joints of andere gebruikershoeveelheden softdrugs door de politie in beslag genomen.”

Volledig scherm Een klant haalt producten op in coffeeshop Kadinsky in Amsterdam. Net als horecagelegenheden moeten coffeeshops in Nederland gesloten blijven volgens de nieuwe coronamaatregelen. Er mogen tot 20 uur nog wel producten worden afgehaald. © ANP

Bestraffen

Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen zegt in tegenstelling tot Grapperhaus dat het niét mogelijk is via de huidige Nederlandse wet- en regelgeving op te treden. Juridisch houdt het volgens hem geen stand. “Bezit is niet hetzelfde als gebruik”, stelt de hoogleraar.

Quote Het grappige is dat de Hoge Raad daar nou net een uitspraak over heeft gedaan die tot een andere slotsom leidt: gebruik valt niet onder aanwezig hebben Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen

“Je zou denken dat als je softdrugs gebruikt, je die middelen ook aanwezig hebt (bezit, red.), zoals bedoeld in de Opiumwet. En bovendien dat je gebruiken dan ook kunt bestraffen”, zegt Brouwer. “Want hoe kun je gebruiken zonder aanwezig te hebben? Maar het grappige is dat de Hoge Raad daar nou net een uitspraak over heeft gedaan die tot een andere slotsom leidt: gebruik valt niet onder aanwezig hebben.” De minister zit er volgens Brouwer dus naast. “Gebruiken is op grond van de huidige Opiumwet niet strafbaar.”

Gebruik

Overigens erkent de Nederlandse minister wel dat een verbod op het ‘gebruik’ van softdrugs niet expliciet in de Opiumwet is opgenomen. Maar daarover schrijft hij: “Aangezien men om softdrugs te gebruiken deze ook zal moeten bezitten, kan er in alle gevallen worden opgetreden tegen mensen die in de publieke ruimte (op enig tijdstip) met softdrugs worden aangetroffen, ook als men deze op dat moment aan het gebruiken is.”

Volledig scherm © ANP