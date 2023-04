Soedanese RSF bereid om vliegvelden te heropenen voor evacuaties

Veel landen proberen hun burgers te evacueren uit Soedan, sinds daar afgelopen zaterdag gevechten uitbraken tussen het leger en de RSF. Dat is nog niet gelukt, omdat de situatie rond de vliegvelden te onveilig is, met name in de hoofdstad Khartoem. Westerse landen hebben al vliegtuigen naar landen in de buurt gestuurd, zodat die meteen in actie kunnen komen als de situatie dat wel toelaat. Het is bij de meeste vliegvelden in Soedan door het geweld onduidelijk wie de controle heeft over de luchthavens.